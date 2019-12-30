Торторелла: новые технологии, говорите? Судьи не выполняют свою чёртову работу!

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла раскритиковал работу арбитров в матче между «Коламбусом» и «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б). В овертайме этой встречи судьи не засчитали гол защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски, который был забит после 0,2 секунды после сирены, а в серии буллитов тяжёлую травму получил основной голкипер «мундиров» Йоонас Корписало.

«У «Чикаго» было удаление за нарушение численного состава. Свисток был за 19,2 секунды до конца овертайма. Но какого-то чёрта таймер на табло остановился за 18,1. Я без понятия, почему так случилось. Я попросил нашего капитана, чтобы он сказал судьям проверить время, но они этого не сделали. Он сообщили нашему капитану, что не будут уточнять. После этого последовала череда событий. Если бы всё было сделано правильно, мы бы выиграли матч и не потеряли своего голкипера.



Технологии, говорите, верно? Упрямство судей и официальных представителей лиги, которые должны были сделать свою чёртову работу, меня обескураживает. Это просто нелепо. Они не могут сделать свою работу! Больше никаких чёртовых вопросов я слушать не буду», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.



Стоит добавить, что за критику арбитров Торторелле может грозить штраф.