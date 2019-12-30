Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Торторелла: новые технологии, говорите? Судьи не выполняют свою чёртову работу!

Торторелла: новые технологии, говорите? Судьи не выполняют свою чёртову работу!
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла раскритиковал работу арбитров в матче между «Коламбусом» и «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б). В овертайме этой встречи судьи не засчитали гол защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски, который был забит после 0,2 секунды после сирены, а в серии буллитов тяжёлую травму получил основной голкипер «мундиров» Йоонас Корписало.

«У «Чикаго» было удаление за нарушение численного состава. Свисток был за 19,2 секунды до конца овертайма. Но какого-то чёрта таймер на табло остановился за 18,1. Я без понятия, почему так случилось. Я попросил нашего капитана, чтобы он сказал судьям проверить время, но они этого не сделали. Он сообщили нашему капитану, что не будут уточнять. После этого последовала череда событий. Если бы всё было сделано правильно, мы бы выиграли матч и не потеряли своего голкипера.

Технологии, говорите, верно? Упрямство судей и официальных представителей лиги, которые должны были сделать свою чёртову работу, меня обескураживает. Это просто нелепо. Они не могут сделать свою работу! Больше никаких чёртовых вопросов я слушать не буду», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Стоит добавить, что за критику арбитров Торторелле может грозить штраф.

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Оттаву», Гусев и Анисимов забили по голу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019