Кузнецов забросил 15-ю шайбу в сезоне

В Вашингтоне продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».



В первом периоде отличился российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей соотечественника Дмитрия Орлова. На 21-й минуте он вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. На момент написания новости счёт равный — 3:3.

Видео со вторым голом Евгения Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».



Таким образом, Кузнецов забил 15-й гол нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 37 очков (15+22), которые он набрал в 38 матчах.



Всего в Национальной хоккейной лиге Кузнецов провёл 454 матча, в которых забил 116 голов и сделал 258 результативных передач.