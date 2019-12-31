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Кузнецов забросил 15-ю шайбу в сезоне

Кузнецов забросил 15-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

В первом периоде отличился российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей соотечественника Дмитрия Орлова. На 21-й минуте он вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. На момент написания новости счёт равный — 3:3.

Видео со вторым голом Евгения Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

Таким образом, Кузнецов забил 15-й гол нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 37 очков (15+22), которые он набрал в 38 матчах.

Всего в Национальной хоккейной лиге Кузнецов провёл 454 матча, в которых забил 116 голов и сделал 258 результативных передач.

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