Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.



В первом периоде команды забросили по две шайбы, и автором одной из них стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей Дмитрия Орлова. Их партнёр и соотечественник Александр Овечкин также отметился результативным действием, поучаствовав в голевой комбинации, которую завершил Том Уилсон.



В самом начале второй 20-минутки Кузнецов оформил дубль. Теперь на его счету 37 очков (15+22), которые он набрал в 38 матчах сезона. Однако вскоре хоккеисты «Нью-Йорка» Кейси Сизикас и Том Кюнхакль забили по голу и принесли своей команде победу.



Несмотря на поражение, «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» поднялись на третью строчку.