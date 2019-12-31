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Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В первом периоде команды забросили по две шайбы, и автором одной из них стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, который воспользовался передачей Дмитрия Орлова. Их партнёр и соотечественник Александр Овечкин также отметился результативным действием, поучаствовав в голевой комбинации, которую завершил Том Уилсон.

В самом начале второй 20-минутки Кузнецов оформил дубль. Теперь на его счету 37 очков (15+22), которые он набрал в 38 матчах сезона. Однако вскоре хоккеисты «Нью-Йорка» Кейси Сизикас и Том Кюнхакль забили по голу и принесли своей команде победу.

Несмотря на поражение, «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» поднялись на третью строчку.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Мейфилд, Комаров) – 07:13' (5x5)   0:2 Нельсон (Ледди, Бовиллье) – 10:39' (5x5)   1:2 Кузнецов (Орлов) – 10:53' (5x5)   2:2 Уилсон (Бекстрём, Овечкин) – 14:17' (5x5)   3:2 Кузнецов (Оши) – 20:44' (5x5)   3:3 Сизикас (Мартин) – 24:27' (5x5)   3:4 Кюнхакль (Барзал, Ли) – 32:34' (5x5)
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