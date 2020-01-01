38 сейвов Гибсона не спасли «Анахайм» от поражения в матче с «Вегасом»
«Вегас Голден Найтс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который отметился дублем. Голами в составе победителей также отметились: Марк Стоун, Алекс Так и Райлли Смит. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 26 бросков из 28.
В составе «Анахайма» шайбы забросили Корбиниан Хольцер и Якоб Сильверберг. Вратарь гостей Джон Гибсон совершил 38 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хольцер – 08:13' (5x5) 1:1 Стоун (Пасиоретти) – 14:36' (5x5) 2:1 Так – 19:40' (5x5) 3:1 Смит – 37:55' (5x5) 4:1 Маршессо – 50:56' (бул) 4:2 Сильверберг – 54:34' (5x5) 5:2 Маршессо (Шмидт, Смит) – 58:06' (en)
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