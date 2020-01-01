38 сейвов Гибсона не спасли «Анахайм» от поражения в матче с «Вегасом»

«Вегас Голден Найтс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который отметился дублем. Голами в составе победителей также отметились: Марк Стоун, Алекс Так и Райлли Смит. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отразил 26 бросков из 28.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Корбиниан Хольцер и Якоб Сильверберг. Вратарь гостей Джон Гибсон совершил 38 сейвов.