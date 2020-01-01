«Торонто» в гостях уверенно обыграл «Миннесоту», Таварес и Мэттьюс набрали по 2 очка

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, который отразил 26 бросков из 27. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Остон Мэттьюс (1+1), Джон Таварес (1+1) и Вильям Нюландер (1+1). Единственную шайбу у «Миннесоты» забросил Райан Сутер.

Таким образом, «Торонто» одержал седьмую победу в последних восьми матчах. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 41 матче.