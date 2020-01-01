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«Торонто» в гостях уверенно обыграл «Миннесоту», Таварес и Мэттьюс набрали по 2 очка

«Торонто» в гостях уверенно обыграл «Миннесоту», Таварес и Мэттьюс набрали по 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, который отразил 26 бросков из 27. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Остон Мэттьюс (1+1), Джон Таварес (1+1) и Вильям Нюландер (1+1). Единственную шайбу у «Миннесоты» забросил Райан Сутер.

Таким образом, «Торонто» одержал седьмую победу в последних восьми матчах. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 41 матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Таварес, Дермотт) – 05:55' (5x5)   0:2 Нюландер (Мэттьюс, Бэрри) – 19:29' (5x5)   0:3 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 28:34' (5x4)   1:3 Сутер (Фиала, Койву) – 31:46' (5x4)   1:4 Таварес – 59:35' (en)
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