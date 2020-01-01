Кожевников: Швейцария – один из лучших вариантов для России. Могло быть намного хуже

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Швейцария – один из лучших вариантов для нашей сборной. Хорошо, что всё так сложилось. Могло быть намного хуже. К примеру, попались бы финны или шведы. Но вообще чего и кого нам бояться? Если парни будут играть единым кулаком, как с Канадой и Германией, то равных российским хоккеистам не будет. Эта сборная показала, что может играть в сильный хоккей.
Самое главное – дисциплина. Нет дисциплины – моментально идут удаления, разбиваются связки, ребята начинают выглядеть хуже. Уходят силы, не хватает эмоций в атаке. Поэтому, повторюсь, дисциплина очень важна. И, конечно, нужно большинство, как было в игре с немцами. Тактику, организацию атак – всё это вытроит тренерский штаб.
Почему российская команда так нестабильна? Поймите, у молодёжки всегда так. Совершенно другие эмоции, ошибки. Это не взрослые люди, которым дал чёткую установку, и они её выполняют, придерживаясь определённой линии. У молодёжной сборной всегда кто-то хочет себя показать, может допустить оплошность, отсюда и нестабильность. И, конечно, без психологии никуда», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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