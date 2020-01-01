Россия пойдёт к Швеции через Швейцарию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ

Четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и взгляд в будущее. В полуфинале нас будут ждать шведы.

На молодёжном чемпионате мира в Остраве и Тршинеце определились все четвертьфинальные пары.

Швеция (1А) – Чехия (4В)

Дата и время начала матча: 2 января, 22:00 (мск) (Острава)

Сборная Швеции как всегда ударно провела групповой этап. Младшие «тре крунур» не проигрывают на групповом раунде турнира уже в течение 13 лет, одержав за это время 52 победы в 52 матчах с общим счётом 270:102. Семь из этих побед с общим счётом 25:11 были одержаны над сборной России.

«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира. В прошлом году шведы провалились на стадии четвертьфинала, оступившись на Швейцарии.

Матч с хозяевами турнира не станет для шведов лёгкой прогулкой. Чешская сборная, которую неистово поддерживают трибуны, может серьёзно потрепать нервы шведской команде, которая не встретила серьёзного испытания на предварительном этапе. В минус чехам многочисленные травмы, выбившие из состава несколько ведущих игроков команды.

CША (2B) – Финляндия (3A)

Дата и время начала матча: 2 января, 19:30 (Тршинец)

Сборная США оставила очень солидное впечатление на первом этапе чемпионата мира. Команда Скотта Санделина обидным образом на старте турнира проиграла сборной Канаде, не сумев справиться с восходящей звездой мирового хоккея Алексисом Лафренье. После чего «звёздно-полосатые» предстали в совершенно разных ипостасях. Сначала в ярком матче была повержена команда Германии, затем тактически была переиграна команда России, а затем за американцами остался и матч-концерт с Чехией. Ощущается, что сборной США на этом чемпионате огромный потенциал.

Финская команда произвела довольно неоднозначное впечатление. В первый день турнира сборной Суоми не хватило всего пяти минут, чтобы прервать рекордную серию побед скандинавских соседей. После этого команда Раймо Хелминена не заметила сопротивления со стороны Казахстана и Словакии. Казалось, что от их встречи с Россией в плей-офф никуда уже не деться, однако финны довольно неожиданно проиграли швейцарцам и теперь будут играть с США.

Канада (1B) – Словакия (4A)

Дата и время начала матча: 2 января, 17:00 (Острава)

Главный казус группового этапа чемпионата мира случился со сборной Канады. Подопечные Дэйла Хантера угодили под шквал критики на родине после разгромного поражения в матче с командой России (0:6). Это поражение стало самым крупным в истории родоначальников хоккея за время их выступлений на чемпионата мирах. Зато канадцы одержали победы в матчах с командами США, Германии и Чехии, что гарантировало им не только первое место и в группе, но и самого слабого соперника по плей-офф.

Откровенно говоря, сборная Словакии оставила абсолютно жалкое впечатление на предварительной стадии. Словаки в упорной борьбе сломили сопротивление Казахстана, забросив решающую шайбу за три минуты до конца третьего периода. В остальных матчах они не сумели навязать даже подобие борьбы сборным Финляндии, Швейцарии и Швеции. Канадская команда не должна испытывать ни малейших проблем с подобным соперником.

Швейцария (2A) – Россия (3B)

Дата и время начала матча: 2 января, 14:30 (Тршинец)

Российская команда на предварительном этапе чередовала поражения с разгромными победами. Встречи с Чехией и США никаких позитивных эмоций болельщикам не принесли. Зато была одержана яркая победа над сборной Канадой, которая навсегда останется в нашей истории. В последний день первого раунда подопечным Валерия Брагина в матче с Германией пришлось решать задачу по выходу из группы, что и было сделано.

«У русских так всегда – чем тяжелее, тем нам лучше». Наши — о выходе плей-офф МЧМ Неприятные мысли перед матчем, слишком много удалений и соперник по четвертьфиналу – что говорили хоккеисты молодёжной сборной России.

Швейцарцы приехали на этот мировой турнир без ярких звёзд в составе и уже выполнили главную задачу на турнир – пробились в четвертьфинал. На групповом этапе подопечные Тьерри Патерлини выступили очень неровно. Далеко не самую сильную сборную Казахстана (5:3) они сумели дожать только в заключительной трети, зато в последний игровой день обыграли финнов и смешали все турнирные расклады. Россияне должны переигрывать Швейцарию и идти дальше по турнирной сетке.

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом. Это означает, что если не случится сенсаций, то в полуфинал пробьются сборные Швеции, Канады, России и победитель пары США — Финляндия. При таком раскладе россияне окажутся на четвёртом месте в рейтинге и сыграют в полуфинале со шведами, которые будут иметь преимущество перед канадцами за счёт большего количества очков в группе.