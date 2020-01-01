Известны сочетания молодёжной сборной России перед четвертьфиналом со Швейцарией

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на тренировке. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. В занятии принимает участие нападающий Никита Ртищев, пропустивший матч с Германией из-за дисквалификации.
Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира
Вратари: Аскаров, Мифтахов, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.
Завтра, 2 января, команда Валерия Брагина проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира со сборной Швейцарии.
На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).
Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).
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