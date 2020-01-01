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Женская сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2020

Женская сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2020
Хоккей / Прочие 0

Женская сборная России уступила команде США в полуфинальном матче на молодёжном чемпионате мира. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу американской команды. Лучшим игроком матча в составе нашей команды признана вратарь Юлия Волкова.

На групповом этапе сборная России неудачно провела матчи с Канадой (2:3 ОТ) и США (0:1), после чего обыграла Финляндию со счётом 4:2. В четвертьфинале российская команда со счётом 4:0 переиграла сборную Швеции.

В матче за третье место российская сбораня будет играть с командой Финляндии. Встреча состоится завтра, 2 января.

По сравнению с предыдущими розыгрышами женского молодёжного ЧМ изменились сроки его проведения. Турнир впервые начинается до Нового года, а медальные матчи впервые пройдут 2 января 2020 года.

Женская сборная России обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ-2020
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