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Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 на 2 января

Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 на 2 января
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 2 января, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В седьмой игровой день турнира будет сыграно пять матчей.

Первый матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион.

Казахстан — Германия — 12:00 мск (Острава);

U20 ЧМ-2020. Утешительный раунд
02 января 2020, четверг. 12:00 МСК
Германия U20
Не начался
Казахстан U20

Четвертьфиналы:

Швейцария – Россия – 14:30 (Тршинец);

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 14:30 МСК
Швейцария U20
Не начался
Россия U20

Канада – Словакия – 17:00 (Острава);

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Канада U20
Не начался
Словакия U20

США – Финляндия – 19:30 (Тршинец);

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 19:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава).

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 22:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).

Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).

Россия обыграет Швейцарию, а дальше будет сложнее. Прогнозы на четвертьфиналы МЧМ-2020
Канада уже в полуфинале. В остальных парах тоже есть явные фавориты, но не всё так однозначно.
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