Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 на 2 января

Сегодня, 2 января, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В седьмой игровой день турнира будет сыграно пять матчей.

Первый матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион.

Казахстан — Германия — 12:00 мск (Острава);

Четвертьфиналы:

Швейцария – Россия – 14:30 (Тршинец);

Канада – Словакия – 17:00 (Острава);

США – Финляндия – 19:30 (Тршинец);

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава).

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).