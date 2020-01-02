Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 на 2 января
Сегодня, 2 января, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В седьмой игровой день турнира будет сыграно пять матчей.
Первый матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион.
Казахстан — Германия — 12:00 мск (Острава);
U20 ЧМ-2020. Утешительный раунд
02 января 2020, четверг. 12:00 МСК
Германия U20
Не начался
Казахстан U20
Четвертьфиналы:
Швейцария – Россия – 14:30 (Тршинец);
Канада – Словакия – 17:00 (Острава);
США – Финляндия – 19:30 (Тршинец);
Швеция – Чехия – 22:00 (Острава).
На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).
Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).
Россия обыграет Швейцарию, а дальше будет сложнее. Прогнозы на четвертьфиналы МЧМ-2020
Канада уже в полуфинале. В остальных парах тоже есть явные фавориты, но не всё так однозначно.
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