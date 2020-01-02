Рассказов — о КХЛ: с переходом на маленькие площадки часто середняка не отличишь от лидера

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов, как изменилась Континентальная хоккейная лига после массового перехода клубов на маленькие площадки.

«Мне кажется, у нас сформировался командный характер. Эпидемия травм и полоса болезней у наших капитанов — Максима Кондратьева и Томаша Зогорны — команду дополнительно сплотили, играем не только за себя, но и за тех парней. Наверное, в каких-то моментах не обходится и без везения, но оно справедливо — на старте сезона в девяти матчах при в общем-то равной игре уступали в одну шайбу. Сейчас пошла белая полоса.

Вы загляните в таблицу — даже пять побед подряд не сильно приблизили нас к зоне плей-офф. Поэтому выигрышей должно быть больше! Нужно продолжать в том же духе и постепенно устранять фору. Лига стала очень плотной. С переходом на маленькие площадки все упростили свой хоккей, играют на ворота, через заброс и бросок. По большому счету все клубы выровнялись, очень часто середняка не отличишь от лидера», — цитирует Рассказова Russia-Hockey.