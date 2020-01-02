Перри — о матч-штрафе в «Зимней классике»: неприятные мысли в голове. Родные приезжали

Форвард «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал удаление до конца матча на третьей минуте «Зимней классики» с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).
Канадский нападающий успел провести на льду 37 секунд прежде, чем атаковал в голову защитника «Хищников» Райана Эллиса. Для обоих хоккеистов после этого момента матч был завершён. Перри отправился в раздевалку по решению арбитров, а Эллис не смог продолжить матч по медицинским показателям.
«Очень сожалею, что так вышло. Надеюсь, что Эллис в порядке. «Зимняя классика» – это большое событие. К нему наверняка приехали сюда родные и близкие. Как и ко мне.
Тяжело было досматривать этот матч из раздевалки. Много неприятных мыслей сейчас в голове. Очень надеюсь, что с Эллисом будет всё нормально», – цитирует Перри пресс-служба НХЛ.
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