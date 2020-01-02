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Гика вошёл в состав «Трактора» на трёхматчевый выезд

Гика вошёл в состав «Трактора» на трёхматчевый выезд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 2 января, «Трактор» отправился на выезд, в течение которого сыграет с «Торпедо», «Ак Барсом» и ХК «Сочи», информирует пресс-служба челябинского клуба. В состав «Трактора» вошёл чешский нападающий Томаш Гика, не принимавший участия в матчах с 9 декабря 2019 года.

Вратари:
Иван Федотов
Станислав Галимов
Борис Соломатин

Защитники:
Ник Бэйлен
Игорь Исаев
Дмитрий Калинин
Юрий Сергиенко
Александр Шепелев
Артём Бородкин
Виталий Меньшиков
Илья Карпухин
Сергей Терещенко

Нападающие:
Эндрю Кэлоф
Никита Комаров
Руслан Карлин
Антон Глинкин
Томаш Гика
Лукаш Седлак
Ярослав Косов
Александр Авцин
Андрей Попов
Глеб Зайцев
Артём Михеев
Вячеслав Основин
Егор Степанов
Александр Шаров
Александр Тридчиков

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