Гика вошёл в состав «Трактора» на трёхматчевый выезд

Сегодня, 2 января, «Трактор» отправился на выезд, в течение которого сыграет с «Торпедо», «Ак Барсом» и ХК «Сочи», информирует пресс-служба челябинского клуба. В состав «Трактора» вошёл чешский нападающий Томаш Гика, не принимавший участия в матчах с 9 декабря 2019 года.

Вратари:

Иван Федотов

Станислав Галимов

Борис Соломатин



Защитники:

Ник Бэйлен

Игорь Исаев

Дмитрий Калинин

Юрий Сергиенко

Александр Шепелев

Артём Бородкин

Виталий Меньшиков

Илья Карпухин

Сергей Терещенко



Нападающие:

Эндрю Кэлоф

Никита Комаров

Руслан Карлин

Антон Глинкин

Томаш Гика

Лукаш Седлак

Ярослав Косов

Александр Авцин

Андрей Попов

Глеб Зайцев

Артём Михеев

Вячеслав Основин

Егор Степанов

Александр Шаров

Александр Тридчиков