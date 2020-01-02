Денисенко – о раннем матче: было непривычно, сборная России не готовилась как обычно

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко подвёл итоги четвертьфинального матча с командой Швейцарии. Россияне одержали победу со счётом 3:1.

«Свою игру не буду оценивать. Все ребята молодцы. Всех с победой. Аскаров – он молодчик. Но все ребята работали, все молодцы. Конечно, это был тяжёлый матч. Опять мы много удалялись. Должны с этим заканчивать.

Как прошла голевая передача на Хованова? Так получилось просто и всё. Конечно, непривычно было играть ранний матч. Утром встали, мало поспали. Не готовились как обычно, но прошло всё нормально.

Полуфинал надо выиграть. Просто выиграть и идти в финал. Без разницы вообще, с кем играть. Уже полуфинал. Все соперники сильные", — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.