Денисенко – о раннем матче: было непривычно, сборная России не готовилась как обычно

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко подвёл итоги четвертьфинального матча с командой Швейцарии. Россияне одержали победу со счётом 3:1.
«Свою игру не буду оценивать. Все ребята молодцы. Всех с победой. Аскаров – он молодчик. Но все ребята работали, все молодцы. Конечно, это был тяжёлый матч. Опять мы много удалялись. Должны с этим заканчивать.
Как прошла голевая передача на Хованова? Так получилось просто и всё. Конечно, непривычно было играть ранний матч. Утром встали, мало поспали. Не готовились как обычно, но прошло всё нормально.
Полуфинал надо выиграть. Просто выиграть и идти в финал. Без разницы вообще, с кем играть. Уже полуфинал. Все соперники сильные", — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 января 2020
-
18:45
-
18:40
-
18:22
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:16
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
14:35
-
14:22
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:11
-
12:50
-
12:15