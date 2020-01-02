Замула – о проблемах с удалениями: все мы горячие молодые пацаны, бывают ошибки

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула подвёл итоги четвертьфинального матча МЧМ-2020 с командой Швейцарии. Россияне взяли верх над соперником со счётом 3:1.

«На таком этапе турнира уже нет лёгких матчей. Стараемся идти дальше. Аскаров — молодчик. Подтащил в нужное время. У команды появилась уверенность. Когда у нас играет вратарь и остальные пять человек на льду, тогда у нас всё получается.

Как получилось реализовать большинство? Тренерский штаб рассказал, как надо действовать. Поменяли немного большинство, просто стали больше бросать. Самое главное, что на таком этапе, когда уже идут матчи на вылет, большинство срабатывает. В меньшинстве парни тоже молодцы.

Почему так много удалений на протяжении всего турнира? Да, но мы стараемся. Опять же все молодые пацаны, горячие. Бывают ошибки, из-за которых идут удаления. Но мы идём дальше. Дай бог, чтобы в следующей игре было меньше удалений", — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.