Ротенберг: бронза сборной России на МЧМ говорит о развитии женского хоккея в стране

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал результат матча за третье место женского МЧМ. Хоккеистки молодёжной сборной России (до 18 лет) разгромили команду Финляндии со счётом 6:1.
«Поздравляю всех с победой и бронзовыми медалями. Наши девушки разгромили соперниц, порадовали болельщиков. Это очень важная победа, она многое говорит о развитии женского хоккея в России.
Обязательно будет встреча команды, награждение. ФХР уже занимается этим и всё организует", — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
Женская молодёжная сборная России, занявшая третье место в группе А, обыграла в четвертьфинале Швецию со счётом 4:0 и уступила в полуфинале команде США (0:3).
Лучшим бомбардиром женской сборной России стала Кристина Шашкина, набравшая 8 (4+4) очков на турнире.
- 2 января 2020
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