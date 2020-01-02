Ротенберг: бронза сборной России на МЧМ говорит о развитии женского хоккея в стране

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал результат матча за третье место женского МЧМ. Хоккеистки молодёжной сборной России (до 18 лет) разгромили команду Финляндии со счётом 6:1.

«Поздравляю всех с победой и бронзовыми медалями. Наши девушки разгромили соперниц, порадовали болельщиков. Это очень важная победа, она многое говорит о развитии женского хоккея в России.

Обязательно будет встреча команды, награждение. ФХР уже занимается этим и всё организует", — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Женская молодёжная сборная России, занявшая третье место в группе А, обыграла в четвертьфинале Швецию со счётом 4:0 и уступила в полуфинале команде США (0:3).

Лучшим бомбардиром женской сборной России стала Кристина Шашкина, набравшая 8 (4+4) очков на турнире.