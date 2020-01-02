Капитан женской молодёжной сборной России по хоккею: докажем, что мы лучшие. Я обещаю

Капитан женской молодёжной сборной России по хоккею (до 18 лет) Илона Маркова поделилась впечатлениями от разгромной победы над Финляндией со счётом 6:1 в матче за третье место МЧМ.

«Да какие могут быть ощущения! Мы выиграли эти медали. Вот то, что мы хотим показать. Больше нет никаких слов.

Планы на будущее? Работать, пахать и достигать самых высоких целей в жизни, в спорте, которые только могут быть. Наше поколение вырастет и докажет, что мы лучшие. Я обещаю», — сказала Маркова.

Женская молодёжная сборная России заняла третье место в группе А, затем обыграла в четвертьфинале Швецию со счётом 4:0 и проиграла в полуфинале команде США — 0:3.

Видео доступно на странице Федерации хоккея России в «Твиттере».