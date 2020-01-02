Капитан женской молодёжной сборной России по хоккею: докажем, что мы лучшие. Я обещаю
Капитан женской молодёжной сборной России по хоккею (до 18 лет) Илона Маркова поделилась впечатлениями от разгромной победы над Финляндией со счётом 6:1 в матче за третье место МЧМ.
«Да какие могут быть ощущения! Мы выиграли эти медали. Вот то, что мы хотим показать. Больше нет никаких слов.
Планы на будущее? Работать, пахать и достигать самых высоких целей в жизни, в спорте, которые только могут быть. Наше поколение вырастет и докажет, что мы лучшие. Я обещаю», — сказала Маркова.
Женская молодёжная сборная России заняла третье место в группе А, затем обыграла в четвертьфинале Швецию со счётом 4:0 и проиграла в полуфинале команде США — 0:3.
Видео доступно на странице Федерации хоккея России в «Твиттере».
Женская молодёжная сборная России разгромила Финляндию на МЧМ в матче за третье место
Читайте также
- 2 января 2020
-
21:37
-
21:16
-
21:14
-
20:58
-
20:29
-
20:20
-
20:17
-
19:47
-
19:36
-
19:05
-
18:45
-
18:40
-
18:22
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:28
-
17:16
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:14
Партнерский контент