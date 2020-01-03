Результаты четвертьфинальных матчей и сетка плей-офф МЧМ
2 января состоялись игры четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.
Швейцария — Россия — 1:3.
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 14:30 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 3
Россия U20
0:1 Воронков (Денисенко, Александров) – 21:12' (5x4) 1:1 Жобен (Зальцгебер) – 27:08' (5x5) 1:2 Хованов (Денисенко) – 34:07' (5x5) 1:3 Воронков (Хованов, Замула) – 38:13' (5x4)
Канада — Словакия — 6:1.
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 1
Словакия U20
1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс) – 06:47' (5x5) 2:0 Макмайкл (Велено) – 21:21' (5x5) 3:0 Бернард-Докер (Драйсдейл, Козенс) – 23:42' (5x5) 4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл) – 29:02' (5x5) 5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 30:50' (5x4) 6:0 Хэйтон (Эддисон) – 41:00' (5x4) 6:1 Окульяр (Ковачик) – 46:10' (5x5)
США — Финляндия — 0:1.
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 19:30 МСК
США U20
Окончен
0 : 1
Финляндия U20
0:1 Оден (Танус, Хейнола) – 44:23' (5x4)
Швеция — Чехия — 5:0.
U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
5 : 0
Чехия U20
1:0 Хёгландер (Фагемо, Сандин) – 13:08' (5x4) 2:0 Густафссон – 15:09' (4x5) 3:0 Хёгландер (Сандин, Фагемо) – 20:45' (5x5) 4:0 Сёдерстрём – 44:04' (бул) 5:0 Густафссон (Хёгландер, Лундквист) – 50:44' (5x4)
Сборная России сыграет в полуфинале с командой Швеции, а Канада с командой Финляндии. Матчи пройдут 4 января.
На данный момент лучшим бомбардиром турнира является Барретт Хэйтон из «Аризоны Койотиз» — 9 (5+4) очков, также Тревор Зеграс — 9 очков (0+9).
В составе сборной России лучшим бомбардиром являются сразу четыре хоккеиста: Дмитрий Воронков, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Никита Александров и Кирилл Марченко. У них по шесть очков. Александров — единственный в составе команды, кто набирал по очку в каждой игре на турнире.
Американцы вылетели с МЧМ от рук уроженца США. Гол Одена вывел финнов в полуфинал
Российский арбитр не увидел «5+20» у американского хоккеиста. Но это сборной США не помогло.
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