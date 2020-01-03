Результаты четвертьфинальных матчей и сетка плей-офф МЧМ

2 января состоялись игры четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.

Расписание полуфиналов.

Швейцария — Россия — 1:3.

Канада — Словакия — 6:1.

США — Финляндия — 0:1.

Швеция — Чехия — 5:0.

Сборная России сыграет в полуфинале с командой Швеции, а Канада с командой Финляндии. Матчи пройдут 4 января.

На данный момент лучшим бомбардиром турнира является Барретт Хэйтон из «Аризоны Койотиз» — 9 (5+4) очков, также Тревор Зеграс — 9 очков (0+9).

В составе сборной России лучшим бомбардиром являются сразу четыре хоккеиста: Дмитрий Воронков, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Никита Александров и Кирилл Марченко. У них по шесть очков. Александров — единственный в составе команды, кто набирал по очку в каждой игре на турнире.