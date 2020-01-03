Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты четвертьфинальных матчей и сетка плей-офф МЧМ

Результаты четвертьфинальных матчей и сетка плей-офф МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

2 января состоялись игры четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.

Расписание полуфиналов.

Швейцария — Россия — 1:3.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 14:30 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 3
Россия U20
0:1 Воронков (Денисенко, Александров) – 21:12' (5x4)   1:1 Жобен (Зальцгебер) – 27:08' (5x5)   1:2 Хованов (Денисенко) – 34:07' (5x5)   1:3 Воронков (Хованов, Замула) – 38:13' (5x4)

Канада — Словакия — 6:1.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Канада U20
Окончен
6 : 1
Словакия U20
1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс) – 06:47' (5x5)   2:0 Макмайкл (Велено) – 21:21' (5x5)   3:0 Бернард-Докер (Драйсдейл, Козенс) – 23:42' (5x5)   4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл) – 29:02' (5x5)   5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 30:50' (5x4)   6:0 Хэйтон (Эддисон) – 41:00' (5x4)   6:1 Окульяр (Ковачик) – 46:10' (5x5)

США — Финляндия — 0:1.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 19:30 МСК
США U20
Окончен
0 : 1
Финляндия U20
0:1 Оден (Танус, Хейнола) – 44:23' (5x4)

Швеция — Чехия — 5:0.

U20 ЧМ-2020. 1/4 финала
02 января 2020, четверг. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
5 : 0
Чехия U20
1:0 Хёгландер (Фагемо, Сандин) – 13:08' (5x4)   2:0 Густафссон – 15:09' (4x5)   3:0 Хёгландер (Сандин, Фагемо) – 20:45' (5x5)   4:0 Сёдерстрём – 44:04' (бул)   5:0 Густафссон (Хёгландер, Лундквист) – 50:44' (5x4)

Сборная России сыграет в полуфинале с командой Швеции, а Канада с командой Финляндии. Матчи пройдут 4 января.

На данный момент лучшим бомбардиром турнира является Барретт Хэйтон из «Аризоны Койотиз» — 9 (5+4) очков, также Тревор Зеграс — 9 очков (0+9).

В составе сборной России лучшим бомбардиром являются сразу четыре хоккеиста: Дмитрий Воронков, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Никита Александров и Кирилл Марченко. У них по шесть очков. Александров — единственный в составе команды, кто набирал по очку в каждой игре на турнире.

Американцы вылетели с МЧМ от рук уроженца США. Гол Одена вывел финнов в полуфинал
Российский арбитр не увидел «5+20» у американского хоккеиста. Но это сборной США не помогло.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020