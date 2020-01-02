Американцы вылетели с МЧМ от рук уроженца США. Гол Одена вывел финнов в полуфинал

Российский арбитр не увидел «5+20» у американского хоккеиста. Но это сборной США не помогло.

Турнирная таблица МЧМ-2020



Календарь МЧМ-2020

Ремейк финала МЧМ-2019 уже в четвертьфинале

В 2019 году сборная Финляндии во второй раз за последние четыре года стала чемпионом мира. В Канаде в решающем матче финны вырвали победу у сборной США (3:2), забросив решающую шайбу за полторы минуты до конца основного времени встречи. Автором золотого гола стал Каапо Какко, а голевую передачу выполнил Антон Лунделль. Защищать титул в Чехию финская сборная приехала без главных действующих лиц прошлогоднего финала. Какко является нападающим основного состава «Нью-Йорк Рейнджерс», а Лунделль не смог помочь национальной команде из-за травмы.

Финские львы не зря обыграли Канаду. У финнов три золота МЧМ за 6 лет Каапо Какко оказался круче Джека Хьюза.

На сей раз турнирная судьба свела сборные Финляндии и США уже на стадии четвертьфинала. Всему виной результат финской команды в последнем матче на предварительном этапе. Главный тренер российской команды Валерий Брагин после победы над Германией (6:1) уже готовился к четвертьфиналу с финнами, однако команда Раймо Хелминена довольно неожиданно проиграла Швейцарии (2:5), в результате чего стала соперником «звёздно-полосатых» по матчу навылет. В нынешнем созыве финской команды хватает талантливых хоккеистов, однако игроков уровня прошлогоднего Какко, откровенно говоря, пока что не просматривается и близко. Совсем другая картина в сборной США.

«Он научил меня всему, чему можно». Ученик Ларионова из сборной США забил России Артур Калиев родился в Ташкенте, но почти всю жизнь прожил в Америке. Мечтал играть за США и готов к битве с Россией.

Американская россыпь звёзд

Перед началом четвертьфинальных матчей сразу три игрока американской команды входили в топ-10 бомбардиров чемпионата мира. Возглавлял зачёт лучших проспект «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс, сделавший девять результативных передач в четырёх матчах групповой стадии. Игра Тревора просто завораживает. Каждый раз, когда шайба оказывается на его клюшке, можно ожидать чего-то необычного. В матче с Чехией Тревор ассистировал Джейку Друри, выполнив голевую передачу после спинорамы.



«Я сказал Тревору, что хотел бы получить парочку таких передач. Наверное, и я бы забил после них», — восторгался после матча главный тренер сборной США Скотт Санделин.

Форвард сборной США Зеграс сделал голевой пас после спинорамы. У него 9 передач на турнире

Не Зеграсом единым сильна американская команда. Отличную связку с ним образовал Артур Калиев, ставший главный героем матча с Россией, где он оформил дубль. Артур занимал восьмое место в гонке бомбардиров, а топ-3 замыкал ещё один американец Шейн Пинто. Не будем забывать и о выбранном «Нью-Йорк Айлендерс» под 11-м номером на драфте НХЛ 2018 года Оливере Вальстрёме, который не сказал своего слова на этом турнире. А как хорош весь турнир на последнем рубеже был голкипер Спенсер Найт?!

Блок-шот и мощный хит как главные события периода

Перечисленная комбинация факторов делала сборную США фаворитом третьего четвертьфинала чемпионата мира 2020 года. Начало матча сложилось для американской команды далеко не лучшим образом. Уже на пятой минуте первого периода двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой заработал Алекс Тюркотт. Впрочем, финны халатно отнеслись к реализации лишнего. За четыре минуты сборная Суоми лишь пару раз смогла побеспокоить Найта. Ещё однажды прекрасно проявил себя Пинто, заблокировав мощный бросок финского защитника.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

Игра в первом периоде большей частью проходила под диктовку финской команды, однако до угроз воротам дело не доходило. Финны строили атаки по единому принципу – контроль шайбы на борту, перевод на синюю линию, наброс на пятак и попытка добивания. Американцы отвечали контратаками, которые были даже опаснее финского контроля шайбы. Однако и они были довольно далеки от взятия ворот. Как итог – 0:0 после 20 минут игры. Самым запоминающимся моментом 20-тиминутки стал мощнейший силовой приём защитника финнов Анттони Хонки против всё того же Тюркотта.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

«Эти рефери ужасны»

Под занавес отрезка случился спорный эпизод, связанный с судейством. Форвард американской команды Джон Бичер сзади грубо атаковал нападающего сборной Финляндии. Главные арбитры матча, швед Андреас Харнебринг и россиянин Иван Фатеев, оценили действия Бичера на две минуты, что вызвало удивление даже в стане североамериканских журналистов, что уж говорить о реакции финнов.

Финский хоккеист в матче с США ударился лицом об угол борта. Фото

«Как это не пять и до конца? Эти рефери ужасны. Серьёзно. Думаю, что только крага товарища по команде избавила финского игрока от необходимости вставлять скобы в лицо», — отреагировал в «Твиттере» журналист Стив Курнианос.



«Это удаление до конца матча для всех, кроме арбитров от Международной федерации хоккея. Впрочем, президент ИИХФ – стоматолог», — жёстко прокомментировал эпизод финский журналист Пекка Ялонен.

«Плохой силовой приём Бичера. Он заслужил удаление до конца матча. Для арбитров Фатеева и Харнебринга этот матч должен стать последним на турнире», — поддержал соотечественника Ласси Алянен.

Американец лишил сборную США полуфинала

С самого старта второго периода американские хоккеисты постарались включиться в игру. Уже в первой смене отрезка голкипер финской сборной Юстус Аннунен спасал четырежды. Юстусу удалось нейтрализовать американский наскок, и спустя несколько минут уже финны были обязаны открывать счёт. Игроки сборной Суоми смогли убежать «три в один», Маттиас Маччелли взял ответственность на себя за бросок, но Найт был снова на месте. После ярких сейвов голкиперами игра снова успокоилась, и до перерыва ничего интересного на льду не произошло.

Ждать заброшенной шайбы пришлось до пятой минуты третьего периода, когда финны смогли реализовать большинство. Йоонас Оден получил шайбу в убойной позиции и не оставил шансов Найту. Примечательно, что 19-летний Йоонас родился в США, в Бентон-Сити, и имеет двойное гражданство.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

Пропущенная шайба наконец-таки окончательно разбудила американскую команду. Зеграс, Калиев и Вальстрём изо всех старались спастись США. Однако, чем ближе приближался конец матча, тем всё больше действия американцев напоминали агонию. Сборная США была хороша на этом турнире, но в ключевой чемпионата мира так и не смогла реализовать свой потенциал.



Что касается подопечных Хелминена, то финская команда сыграла очень по-взрослому Четвертьфинал молодёжного чемпионата мира чем-то напомнил полуфинал чемпионата мира 2019 года, когда команда Юкки Ялонена в схожей манере переиграла сборную России (1:0). Впоследствии сборная Суоми на том турнире добралась до золотых медалей. Теперь уже молодые финны постараются повторить успех взрослой команды. И может быть тогда финские журналисты забудут о работе арбитра Фатеева.