«Торонто» забросил 6 шайб «Виннипегу», Нюландер набрал 3 очка

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 6:3 (2:0, 3:3, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, который совершил 45 сейвов. Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Вильям Нюландер. По два очка набрали Каспери Капанен(1+1) и Александр Керфут (0+2).

Голами в составе «Виннипега» отметились: Кайл Коннор, Патрик Лайне и Марк Шайфли. Вратарь хозяев Коннор Хеллебайк провёл неудачный матч, отразив 12 бросков из 17. Во втором перерыве он был заменён на Лорана Броссуа.