«Торонто» забросил 6 шайб «Виннипегу», Нюландер набрал 3 очка
«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 6:3 (2:0, 3:3, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, который совершил 45 сейвов. Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Вильям Нюландер. По два очка набрали Каспери Капанен(1+1) и Александр Керфут (0+2).
Голами в составе «Виннипега» отметились: Кайл Коннор, Патрик Лайне и Марк Шайфли. Вратарь хозяев Коннор Хеллебайк провёл неудачный матч, отразив 12 бросков из 17. Во втором перерыве он был заменён на Лорана Броссуа.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Брукс) – 03:24' (5x5) 0:2 Капанен – 09:00' (5x5) 1:2 Коннор (Шайфли) – 23:45' (5x4) 2:2 Лайне (Пионк, Хеллебайк) – 27:44' (5x5) 2:3 Дермотт (Керфут, Нюландер) – 29:02' (5x5) 2:4 Энгвалль (Капанен, Спецца) – 29:27' (5x5) 3:4 Шайфли (Коннор) – 32:48' 3:5 Марнер (Бэрри, Мэттьюс) – 36:52' 3:6 Нюландер (Керфут, Таварес) – 48:45'
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