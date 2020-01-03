Результаты матчей НХЛ 2 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 ОТ.
«Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2. Гости продлили победную серию до трёх матчей.
«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2. Победная серия команды Джона Купера достигла пяти матчей.
«Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 ОТ.
«Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз» — 3:6.
«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:6.
«Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.
«Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 4:2.
«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 7:3.
«Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4.
«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:5.
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