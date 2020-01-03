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Результаты матчей НХЛ 2 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ 2 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Шихан (Арчибальд, Ларссон) – 05:06' (5x5)   0:2 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 07:00' (5x5)   1:2 Лазар (Юханссон) – 08:39' (5x5)   2:2 Райнхарт (Богосян, Олофссон) – 43:53' (5x5)   3:2 Айкел – 61:09' (бул)

«Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Бёрнс, Келльман) – 02:48' (5x5)   1:1 Хёрнквист – 16:51' (5x5)   1:2 Кутюр (Марло) – 17:51' (5x5)   2:2 Хёрнквист (Раст, Гальченюк) – 39:09' (5x5)   2:3 Бёрнс (Торнтон, Лабанк) – 62:02' (4x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2. Гости продлили победную серию до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нельсон (Пулок, Брассар) – 27:33' (4x4)   1:1 Суббэн (Гусев, Зейджак) – 38:33' (5x5)   1:2 Хишир (Палмьери) – 41:09' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2. Победная серия команды Джона Купера достигла пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Чернак) – 00:42' (5x5)   1:1 Питри (Казинс, Доми) – 05:48' (5x5)   1:2 Кучеров (Пойнт) – 08:28' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пастрняк (Крюг, Бержерон) – 31:07' (5x4)   1:1 Милано (Гербе, Веннберг) – 42:06' (5x5)   1:2 Дюбуа (Джонс) – 60:52' (3x3)

«Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз» — 3:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Барков, Хоффман) – 01:41' (5x4)   1:1 Эннис (Пол) – 10:59' (5x5)   2:1 Тирни (Дюклер) – 15:39' (5x5)   2:2 Дадонов (Юбердо, Яндл) – 28:54' (5x4)   2:3 Аччари (Трочек, Строльман) – 30:23' (5x5)   2:4 Ватрано (Дадонов, Тонинато) – 39:09' (5x5)   2:5 Севьюр (Писик, Бойл) – 39:55' (5x5)   3:5 Браун (Эннис) – 57:15' (5x5)   3:6 Юбердо (Строльман) – 58:12' (en)

«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Брукс) – 03:24' (5x5)   0:2 Капанен – 09:00' (5x5)   1:2 Коннор (Шайфли) – 23:45' (5x4)   2:2 Лайне (Пионк, Хеллебайк) – 27:44' (5x5)   2:3 Дермотт (Керфут, Нюландер) – 29:02' (5x5)   2:4 Энгвалль (Капанен, Спецца) – 29:27' (5x5)   3:4 Шайфли (Коннор) – 32:48' (5x5)   3:5 Марнер (Бэрри, Мэттьюс) – 36:52' (5x4)   3:6 Нюландер (Керфут, Таварес) – 48:45' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Годро – 04:15' (5x5)   2:0 Баклунд – 07:16' (3x5)   2:1 Труба (Бучневич, Фокс) – 07:42' (5x3)   2:2 Хитил (Какко, Фокс) – 08:07' (5x4)   3:2 Райан (Дюбе) – 13:18' (5x5)   3:3 Какко (Фокс, Хауден) – 25:46' (5x5)   4:3 Монахан (Ханифин, Годро) – 28:22' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Анахайм Дакс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Круз (Кессел, Степан) – 14:28' (5x5)   1:1 Сильверберг (Лундестрём, Комтуа) – 19:28' (5x5)   1:2 Джонс (Дель Зотто, Стил) – 22:24' (5x5)   2:2 Дворак (Холл, Гарланд) – 40:26' (5x5)   3:2 Ричардсон (Фишер, Хиностроза) – 46:47' (5x5)   4:2 Сёдерберг (Келлер, Шмальц) – 47:49' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 7:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маккиннон – 19:49' (5x5)   2:0 Кадри (Жирар, Калверт) – 23:20' (5x5)   3:0 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 27:40' (5x3)   3:1 Томас (Бозак, Пьетранджело) – 33:42' (5x5)   3:2 Пьетранджело (О'Райлли) – 36:19' (5x4)   4:2 Макар (Бураковски, Маккиннон) – 39:44' (5x4)   5:2 Кадри (Жирар, Ничушкин) – 46:56' (5x5)   6:2 Комфер (Ландеског, Жирар) – 52:05' (5x4)   7:2 Донской (Маккиннон, Жирар) – 54:19' (5x5)   7:3 Томас (Шварц) – 56:14' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Жиру (Ворачек, Кутюрье) – 07:33' (5x5)   1:1 Теодор (Штястны) – 08:42' (5x5)   2:1 Пасиоретти (Штястны, Теодор) – 10:08' (5x4)   3:1 Меррилл (Руа) – 11:27' (5x5)   3:2 Конечны – 14:40' (5x5)   4:2 Пасиоретти (Стоун) – 17:03' (5x5)   5:2 Гласс (Каррье) – 29:37' (5x5)   5:3 Кутюрье (Нисканен, Проворов) – 32:08' (5x5)   5:4 Кутюрье (Жиру, Проворов) – 40:15' (5x4)

«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Миллер (Хорват, Петтерссон) – 05:04' (5x5)   1:1 Мёрфи (Кубалик, Тэйвз) – 14:00' (5x5)   2:1 Пирсон (Эдлер, Виртанен) – 22:48' (5x5)   2:2 Кемпф (Смит, Густафссон) – 24:15' (5x5)   2:3 Кейн (Боквист) – 26:25' (5x4)   2:4 Тэйвз (Кубалик, Мяяття) – 28:17' (5x5)   3:4 Хьюз (Миллер, Петтерссон) – 30:20' (5x4)   4:4 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 31:45' (5x5)   5:4 Хорват (Эдлер, Пирсон) – 48:10' (5x5)   5:5 Кейн (Кубалик, Кит) – 53:44' (5x5)   6:5 Годетт (Миллер) – 55:49' (5x5)   7:5 Хорват (Пирсон) – 59:51' (en)
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