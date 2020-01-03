«Металлург» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало — в 14:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Металлург»:
Кошечкин (Демченко);
Пивцакин — Антипин, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, О'Делл — Расмуссен — Потехин;
Дронов — Матушкин, Козун — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Паршин — Неколенко — Любимов, Рожков.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин)
Гуркин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Литовченко — Плэтт — Попов, Овчинников.
И. Воробьёв: врачи работают с Береглазовым, пока рано что-то конкретное говорить
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