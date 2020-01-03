КХЛ: матч «Авангард» — «Адмирал» состоится по расписанию
Сегодня, 3 января, возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Балашихе «Авангард» примет «Адмирал». Начало матча запланировано на 17:00 мск. Встреча пройдёт по расписанию, так как приморский клуб смог добраться до Москвы.
«КХЛ следила за ситуацией, связанной с вылетом «Адмирала» на матч регулярного чемпионата с «Авангардом». Лига находится на связи с обоими клубами, в настоящее время «Адмирал» приземлился в Москве, матч состоится по расписанию», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.
В столице России борт «Адмирала» приземлится только за четыре часа до стартового вбрасывания. Команда Сергея Светлова не смогла вовремя вылететь из Владивостока из-за задержки рейса.
«Адмирал» не смог вовремя вылететь в Москву на матч с «Авангардом»
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