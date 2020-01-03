Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений кряду, обыграв «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» выиграло на выезде череповецкую «Северсталь»,

На 5 минуте счет открыл Кирилл Капустин, которая стала единственной в первом периоде. На 34 минуте Юрий Трубачев увеличил преимущество череповчан на две шайбы. Спустя минуту Шейн Принц сократил разницу в счете, а на 42 минуте Михаил Стефанович забросил вторую шайбу в ворота «Северстали».

На 50 минуте белорусский клуб вышел вперёд, большинство реализовал Марк-Андре Граньяни с передачи Райана Спунера.

Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений кряду.

«Северсталь» занимает 10 место в Западной конференции, с 37 очкам в 44 матчах.

«Динамо» Минск после 43 игр набрало 30 очков.

В дедлайн из минского «Динамо» в московское перешел финский нападающий Теэму Пулккинен.