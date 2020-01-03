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Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений кряду, обыграв «Северсталь»

Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений кряду, обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» выиграло на выезде череповецкую «Северсталь»,

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Капустин – 04:34' (5x5)   2:0 Трубачёв (Сизов, Якимов) – 23:55' (5x5)   2:1 Принс – 24:36' (5x5)   2:2 Стефанович (Ковыршин) – 42:02' (5x5)   2:3 Граньяни (Спунер) – 49:00' (5x4)

На 5 минуте счет открыл Кирилл Капустин, которая стала единственной в первом периоде. На 34 минуте Юрий Трубачев увеличил преимущество череповчан на две шайбы. Спустя минуту Шейн Принц сократил разницу в счете, а на 42 минуте Михаил Стефанович забросил вторую шайбу в ворота «Северстали».

На 50 минуте белорусский клуб вышел вперёд, большинство реализовал Марк-Андре Граньяни с передачи Райана Спунера.

Минское «Динамо» прервало серию из 12 поражений кряду.

«Северсталь» занимает 10 место в Западной конференции, с 37 очкам в 44 матчах.

«Динамо» Минск после 43 игр набрало 30 очков.

В дедлайн из минского «Динамо» в московское перешел финский нападающий Теэму Пулккинен.

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