Рэймонд: Швеции надо показать свой хоккей с Россией, верю, что мы можем выиграть МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Швеции Лукас Рэймонд поделился своими ожиданиями от игры со сборной России.

«Здорово играть в этой сборной, у нас хорошая командная химия, я тоже хорошо играю. Жду матча с Россией. У меня в партнёрах великолепные игроки – Хольц и Хенрикссон, с ними легко и весело играть. У нас здорово получается.

Чтобы победить в полуфинале, мы должны показать свой хоккей, быть терпеливыми и доверять своему стилю игры. И, будем надеяться, мы выиграем.

Я играл против Аскарова и Подколзина, это великолепные игроки. Будет здорово, хороший вызов. В последний раз я забил Аскарову три гола (Рэймонд сделал хет-трик в финале ЮЧМ-2019), не знаю, сколько забью завтра. Он отличный вратарь, жду этого матча.

Конечно, я верю, что Швеция может выиграть МЧМ. Мы хорошо играли в группе и в четвертьфинале. У нас отличная команда. Не знаю, почему у Швеции 52 победы подряд на групповых раундах МЧМ и всего одно золото за это время. Не нужно слишком задумываться о победах в группе, важны победы в плей-офф. В прошлые годы Швеции не везло с отскоками, они не могли забить. Но Швеция всегда хорошо играет и является претендентом на золото. Некоторые говорят, что Швеция слишком «мягкая», чтобы побеждать в плей-офф? Я так не думаю. В этом году мы должны доказать всем, что это не так.

У нас был только один сложный матч? Думаю, это может быть и хорошо и плохо, но, на мой взгляд, всё-таки хорошо», — передаёт слова Рэймонда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова