Мартемьянов — о том, что судьи не выпустили Коваржа: с этим моментом ещё разберёмся

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал игру с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Удовлетворение от игры нашей команды мы получили в первом и третьем периодах, а второй был провален начисто. Соперник очень дисциплинированно сыграл. А исход матча решило численное неравенство. Два гола мы пропустили «4 на 5», а соперник намного лучше оборонялся вчетвером, чем мы впятером атаковали. А так, повторюсь, удовлетворён первым и третьим периодами.

У Коваржа повреждение маски было, он поехал поменять маску, а судья решил, что ему не надо это делать. В правилах вроде написано, что игроки должны принести. С этим моментом ещё разберёмся. Только из-за этого. Там что-то оторвалось, и сделали ему всё быстро, но судьи не пустили", — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Металлурга».