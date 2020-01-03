Мартемьянов — о том, что судьи не выпустили Коваржа: с этим моментом ещё разберёмся

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал игру с магнитогорским «Металлургом» (2:3).
«Удовлетворение от игры нашей команды мы получили в первом и третьем периодах, а второй был провален начисто. Соперник очень дисциплинированно сыграл. А исход матча решило численное неравенство. Два гола мы пропустили «4 на 5», а соперник намного лучше оборонялся вчетвером, чем мы впятером атаковали. А так, повторюсь, удовлетворён первым и третьим периодами.
У Коваржа повреждение маски было, он поехал поменять маску, а судья решил, что ему не надо это делать. В правилах вроде написано, что игроки должны принести. С этим моментом ещё разберёмся. Только из-за этого. Там что-то оторвалось, и сделали ему всё быстро, но судьи не пустили", — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Металлурга».
- 3 января 2020
-
19:17
-
18:28
-
18:08
-
18:02
-
17:58
-
17:43
-
17:34
-
17:28
-
16:42
-
16:32
-
16:29
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
15:39
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:39
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:52
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:16
-
10:00