В Вельске пройдёт турнир Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»

В дни зимних школьных каникул, с 4 по 8 января 2020 года, в г. Вельске Архангельской области пройдёт традиционный турнир Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти двукратного олимпийского чемпиона И.А. Ромишевского.



В турнире примут участие шесть команд юношей 2006–2007 года рождения из шести субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Ставропольского края, Архангельской, Вологодской, Кировской и Ярославской областей.



Небольшой провинциальный город Вельск чтит память своего почётного гражданина Игоря Анатольевича Ромишевского. Возглавляя Клуб «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, он неизменно приезжал на свой турнир в 2006–2013 годах и всегда с желанием общался с жителями города. После его ухода из жизни в заключительный день турнира в городском доме культуры с душевной теплотой ежегодно проводятся вечера памяти И.А. Ромишевского для всех участников, на которые всегда приглашаются его близкие родственники.



На официальном сайте Клуба «Золотая шайба» будут организованы прямые видеотрансляции всех 15 матчей предстоящего турнира.