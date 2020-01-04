Галимов: главное — не отходить от своей игры, своей идеи

Голкипер «Трактора» Станислав Галимов прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.



«Эмоции, конечно, положительные, выиграли первый матч в новом году. Плюс давно не играл. Отсутствие побед в родных цветах не давило. Надо выходить и играть. Конечно, приятно, первая победа за родной клуб. Посмотрим, как дальше будет.



Хотел бы поблагодарить ребят, команда хорошо сыграла в обороне, много на себя ловили мощных бросков. Ну и нападение сыграло, шесть голов забило. Сыграли все вместе как одно целое. Следующий матч? Главное — не отходить от своей игры, своей идеи. Играть и не бояться», — приводит слова Галимова официальный сайт челябинской команды.



Галимов отразил 18 бросков (процент отражённых бросков 94.7, коэффициент надёжности – 1.00). Эта победа стала для Галимова первой в цветах челябинского клуба.