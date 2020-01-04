Шведский эксперт: Хованов так активно праздновал свой гол — за это обычно наказывают
Эксперт телеканала Viasat, известный в прошлом нападающий «Миннесоты» и «Торонто» Рикард Валлин раскритиковал поведение форварда российской сборной Александра Хованова. В полуфинале МЧМ-2020 Хованов забил второй гол российской команды (2:1), а после этого несколько раз эмоционально поцеловал российский герб на своём игровом свитере.
«Он так яростно праздновал перед чужой скамейкой… Обычно за такие вещи наказывают. Он специально сделал это на глазах у шведской сборной», — сказал Валлин в эфире Viasat.
В полуфинале МЧМ-2020 Швеция — Россия идёт второй период, счёт — 3:3.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.
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Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
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