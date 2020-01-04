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Россия – Швеция: прямая онлайн-трансляция полуфинала, 4 января, МЧМ по хоккею — 2020

Россия – Швеция: прямая онлайн-трансляция
«Чемпионат»
Россия – Швеция в матче за выход в финал МЧМ! Это будет грандиозная битва. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Всё самое интересное и важное о полуфинальной игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

* Календарь игр плей-офф МЧМ-2020

* Текстовая трансляция матча Швеция U20 – Россия U20

U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Россия U20

Указанное в трансляции время – московское

08:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Швеция – Россия на молодёжном чемпионате мира. Начало запланировано на 17:00 мск.

В четвертьфинале скандинавы уверенно обыграли хозяев соревнования чехов – 5:0, а россияне в Тршинеце взяли верх над неуступчивой швейцарской командой – 3:1. Все оставшиеся игры пройдут в Остраве. Швеция на нынешнем турнире ещё не проигрывала, поэтому поражение от россиян может стать для коллектива Томаса Монтена первым и отправить «тре крунур» в матч лишь за бронзовые медали. Но так далеко мы пока загадывать не будем.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России
Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

Сборной России важно сыграть дисциплинированно, выполнить тренерское задание и как можно меньше удаляться. Кроме того, необходимо продолжать работать над большинством и улучшать его, в этом плане у хоккеистов Валерия Брагина есть большой резерв.

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