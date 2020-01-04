Россия – Швеция в матче за выход в финал МЧМ! Это будет грандиозная битва. LIVE

Всё самое интересное и важное о полуфинальной игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
* Календарь игр плей-офф МЧМ-2020
* Текстовая трансляция матча Швеция U20 – Россия U20
Указанное в трансляции время – московское
08:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Швеция – Россия на молодёжном чемпионате мира. Начало запланировано на 17:00 мск.
В четвертьфинале скандинавы уверенно обыграли хозяев соревнования чехов – 5:0, а россияне в Тршинеце взяли верх над неуступчивой швейцарской командой – 3:1. Все оставшиеся игры пройдут в Остраве. Швеция на нынешнем турнире ещё не проигрывала, поэтому поражение от россиян может стать для коллектива Томаса Монтена первым и отправить «тре крунур» в матч лишь за бронзовые медали. Но так далеко мы пока загадывать не будем.
Сборной России важно сыграть дисциплинированно, выполнить тренерское задание и как можно меньше удаляться. Кроме того, необходимо продолжать работать над большинством и улучшать его, в этом плане у хоккеистов Валерия Брагина есть большой резерв.
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