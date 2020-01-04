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Морозов: в раздевалке меня на руках не носили, у нас ведь Соколов лучший!

Морозов: в раздевалке меня на руках не носили, у нас ведь Соколов лучший!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Иван Морозов поделился эмоциями после победного полуфинала МЧМ-2020 со сборной Швеции (5:4 ОТ).

— В раздевалке носили вас на руках?
— Нет, Соколов ведь лучший!

— Это самый сумасшедший и нервный матч в твоей карьере?
— Да, это точно.

— Какой разговор был в раздевалке после второго периода?
— Все парни понимали, что это наша игра и мы должны её выигрывать. Мы столько работали и должны быть в финале.

— Как команда отреагировала на удаление Хёгландера в начале матча?
— Хорошо, пять минут большинства же, должны были забивать.

— Иван, вас наконец-то прорвало. Что мешало раньше реализовывать?
— Видимо, чего-то не хватало. Хорошо, что сейчас всё получилось. Главное, что команда выиграла.

— Как эмоционально к финалу подготовиться?
— У нас есть тренерский штаб, он за это отвечает. Да и все ребята всё понимают, завтра главный матч за золото.

— Какая была установка на овертайм?
— В овертайме всегда сложно, много свободного льда. Трудно отобрать шайбу, приходится ждать ошибки соперника. Так и получилось.

— Удивило, что шведы играли достаточно жёстко?
— Я не заметил, чтобы они жёстко играли», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ!
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