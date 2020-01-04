Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ!

Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

Молодёжный чемпионат мира, любимый многими новогодний турнир, подходит к своему концу. Осталось лишь два игровых дня, но именно сейчас начинается всё самое интересное. Два дня назад определилась четвёрка лучших команд: Россия и Швеция, Канада и Финляндия готовы биться за выход в финал.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

Так уж сложилось, что подопечные Брагина не являлись фаворитами перед своим полуфиналом. У россиян немало проблем, а шведы очень сильны и уверенны в себе. Но от нашей команды мы ждали её лучшей игры, проявления характера и, традиционно, немного верили в чудо. У «тре крунур» отличный вратарь, лучшие бомбардиры турнира в составе и ни одного поражения на текущем чемпионате мира, но в полуфинале, как и в любой другой игре, всё началось с чистого листа, со счёта 0:0. И в рамках этой одной встречи мы имели право рассчитывать на положительный результат, ведь и наши ребята приехали в Чехию за самыми высокими наградами.

«Победить Швецию можно российским оружием». Наша молодёжка хочет показать gegenpressing Игорь Ларионов и Василий Подколзин – о подготовке к полуфиналу МЧМ-2020.

Первый период полуфинала подарил всем зрителям, возможно, лучший хоккей на этом чемпионате мира. Всё началось уже спустя 16 секунд после стартового вбрасывания – Расмус Сандин от души зарядил от синей линии, а Ярослав Аскаров просто не успел отреагировать на этот «выстрел». 0:1, сборная России стала проигрывать в счёте после первого же броска по своим воротам.

Но, к счастью, это событие нисколько не выбило наших парней из колеи. Уже через полторы минут россияне заработали большинство, и его удалось быстро реализовать. Подколзин отдал из-за ворот на Морозова, и Иван, запоровший на турнире, кажется, добрую сотню моментов, наконец-то поразил цель! 1:1, всё началось сначала.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Ещё через две с небольшим минут случилось событие, которое оказало существенное влияние на весь ход игры. Нильс Хёгландер, лучший бомбардир МЧМ и тот самый парень, который умеет забивать лакроссы, грязно сыграл против Григория Денисенко, ударив нашего капитана локтем, и заслуженно получил 5+20.

Денисенко получил грязный удар. Он обманул Хёгландера, тот с испуга ударил его в голову Швед обещал красивый гол, а сам удалился до конца матча, после чего Россия вышла вперёд.

Через минуту с небольшим после штрафа Хёгландера сборная России забила второй гол в матче. Быстро вернувшийся на лёд Денисенко начал голевую атаку, а Александр Хованов здорово поймал отскок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Больше забить в этом длинном большинстве, к сожалению, не удалось, но сборная России заиграла с утроенной энергией. Подопечные Брагина давили шведов и в одном из эпизодов заставили ошибиться великолепного Хуго Альнефельта. Шведский вратарь в безобидной ситуации выложил шайбу точно на Егора Соколова, и наш форвард с удовольствием воспользовался этим подарком — 3:1!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Первый период получался практически идеальным, но шведы показали, что их так легко не смутить. Вскоре после шайбы Соколова «тре крунур» получили большинство, и Самуэль Фагемо красивым и точным броском сократил разницу в счёте, забросив свою уже седьмую шайбу на турнире. Сразу же после этого шведы едва не забили третий гол, но нашу команду выручил Даниил Журавлёв, который выгреб шайбу с линии ворот буквально в последнюю секунду.

Шикарный сейв защитника Журавлёва! Шайба катилась в ворота, он остановил её на линии Это спасение российского защитника будут показывать и обсуждать ещё долго. Порой так не играют даже вратари.

Второй период ожидаемо получился менее результативным – два подряд таких шоу редко случается. Для сборной России же главным было немного успокоить игру и, конечно, не допустить того, чтобы шведы сравняли счёт. Сначала это вполне успешно получалось, но в середине матча россиян в очередной раз подвела дисциплина. Александр Хованов у борта заехал в голову сопернику и получил 2+10. Мало того что наша команда на длительное время осталась без ведущего центрфорварда, так ещё и шведам удалось реализовать своё большинство. Сандин снова мощно зарядил от синей линии и оформил дубль, Аскаров выручить не сумел.

К сожалению, всё пришлось начинать сначала. Шведы поняли, что неудачное начало матча осталось в прошлом, добавили в активности и от превосходства россиян не осталось и следа. Впрочем, на последней минуте второй двадцатиминутки сборная России играла в большинстве и обязана была вновь выходить вперёд. Подколзин получил шайбу на пятачке, здорово развернулся и выдал идеальный пас на Кирилла Марченко. Тот бросал в пустые ворота, но в последний момент там неожиданно возникла ловушка Альнефельта. Шведский вратарь совершил королевский сейв, полностью отмазавшись за свою ошибку в эпизоде с голом Соколова.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

А вот сборной России в начале третьего периода вратарских чудес и не хватило. Хотя от Аскарова требовалось не волшебство, а просто надёжная игра. Но наш голкипер, когда россияне в очередной раз играли в меньшинстве, вновь пропустил бросок от синей линии, уже третий за матч. Автором гола стал Нильс Лундквист.

Аскаров после четвёртой пропущенной шайбы ожидаемо отправился на скамейку, и место в российских воротах занял Амир Мифтахов. И тут же сборная России сделала счёт 4:4! Егор Соколов по левому флангу ворвался в шведскую зону и изумительным по точности броском отправил шайбу в ближний угол ворот Альнефельта. Шоу продолжилось!

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Игра ушла в последнюю десятиминутку третьего периода, напряжение росло в геометрической прогрессии. Каждый момент мог привести к голу, а каждый гол мог стать победным в этом чумовом поединке. Едва не забил Кирилл Марченко сразу после гола Соколова, а минутами позже швед оказался в одиночестве перед воротами Мифтахова, но Амир сделал великолепное спасение.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Нервная игра в результате докатилась до ничьей в основное время, и это нисколько не должно было удивить тех, кто в курсе истории противостояний России и Швеции в плей-офф МЧМ. Очень часто эти команды выясняли сильнейшего в овертайме и серии буллитов. Как-то будет на этот раз?

А в этот раз всё получилось в нашу пользу! В крайне напряжённом овертайме всё решил Иван Морозов, оформивший дубль с передачи Подколзина! 5:4, сборная России в финале МЧМ! Шведы наказаны за свои громкие разговоры перед полуфиналом, а наши мужики будут сражаться за золото!