Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за болезни
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил утреннюю тренировку команды из-за болезн, и его участие в матче с «Сан-Хосе Шаркс» остаётся под вопросом, сообщает в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл.
В нынешнем сезоне 27-летний уроженец Челябинска провёл 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 16 шайб и отдав 23 результативные передачи. Кроме того, Кузнецов заработал показатель полезности «+3» и 28 штрафных минут.
Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин.
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 42 матчах столичная команда набрала 61 очко.
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