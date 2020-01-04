Толчинский: первый период был нервным, «Сочи» — хорошая команда
Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (7:1). В этой встрече форвард оформил дубль.
«Первый период был нервным. «Сочи» — хорошая команда. Мы хорошо подстроились, набрали ход, взвинтили скорость и реализовали свои моменты. С 3:1 тяжело отыгрываться, а мы продолжали нагнетать и поэтому выиграли.
В равных составах всегда труднее забить. Мы хорошо сработали в большинстве.
С первой шайбой мне просто повезло. Шайба сама попала мне в клюшку. А второй гол — Светлаков отдал хорошую передачу на пустые.
Послезавтра уже играем в Уфе. Нужно отдохнуть, восстановиться и выспаться», — приводит слова Толчинского пресс-служба «армейцев».
ЦСКА обыграл «Сочи», забросив семь шайб
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