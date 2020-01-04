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Толчинский: первый период был нервным, «Сочи» — хорошая команда

Толчинский: первый период был нервным, «Сочи» — хорошая команда
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (7:1). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Первый период был нервным. «Сочи» — хорошая команда. Мы хорошо подстроились, набрали ход, взвинтили скорость и реализовали свои моменты. С 3:1 тяжело отыгрываться, а мы продолжали нагнетать и поэтому выиграли.

В равных составах всегда труднее забить. Мы хорошо сработали в большинстве.

С первой шайбой мне просто повезло. Шайба сама попала мне в клюшку. А второй гол — Светлаков отдал хорошую передачу на пустые.

Послезавтра уже играем в Уфе. Нужно отдохнуть, восстановиться и выспаться», — приводит слова Толчинского пресс-служба «армейцев».

ЦСКА обыграл «Сочи», забросив семь шайб
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