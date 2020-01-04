Сборная Канады разгромила Финляндию и вышла в финал МЧМ-2020
На молодёжном чемпионате мира по хоккею определился второй финалист. Во втором полуфинале сборная Канады уверенно обыграла сборную Финляндии, матч завершился со счётом 5:0.
Календарь молодёжного чемпионата мира
Уже в первом периоде канадцы забросили в ворота соперника четыре шайбы. К 4-й минуте канадцы вели с преимуществом в три гола, отличились Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье и Джейми Драйсдейл. В концовке первого периода Тай Делландреа забросил четвёртую шайбу своей команды, а во втором периоде Лафренье оформил дубль.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Канада — Финляндия.
В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады сыграет со сборной России. Этот матч состоится завтра, 5 января.
U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 0
Финляндия U20
1:0 Макмайкл (Дудас) – 01:48' (5x5) 2:0 Лафренье (Фут, Хэйтон) – 03:05' (5x5) 3:0 Драйсдейл (Лавуа, Байфилд) – 03:55' (5x5) 4:0 Делландреа (Дудас, Макмайкл) – 14:49' (5x5) 5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 37:53' (5x4)
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