Сборная Канады разгромила Финляндию и вышла в финал МЧМ-2020

На молодёжном чемпионате мира по хоккею определился второй финалист. Во втором полуфинале сборная Канады уверенно обыграла сборную Финляндии, матч завершился со счётом 5:0.

Календарь молодёжного чемпионата мира

Уже в первом периоде канадцы забросили в ворота соперника четыре шайбы. К 4-й минуте канадцы вели с преимуществом в три гола, отличились Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье и Джейми Драйсдейл. В концовке первого периода Тай Делландреа забросил четвёртую шайбу своей команды, а во втором периоде Лафренье оформил дубль.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Канада — Финляндия.

В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады сыграет со сборной России. Этот матч состоится завтра, 5 января.