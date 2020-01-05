Хантер: Россия – Канада – нет ничего лучше. Помню, как смотрел матчи в школе

Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйл Хантер после победы в полуфинале с командой Финляндии (5:0) поделился ожиданиями от финала с Россией.

«По Хэйтону новостей нет, только то, что он не смог продолжить игру. У Хофера отличный сезон, на этом турнире он поднял свой уровень. Это хоккей, здесь никогда не знаешь, кто выстрелит. Россия – Канада – нет ничего лучше. Помню, как смотрел матчи в школе.

Отомстить России? Мы отпускаем прошлые матчи, впереди новая игра. Я и после той игры говорил, что всё кончено, мы двигаемся дальше. Это стало для нас уроком, с тех пор мы стали лучше играть в обороне. Я помню немало таких случаев в плей-офф. Такое бывает, надо двигаться дальше и думать о следующей игре», — передаёт слова Хантера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.