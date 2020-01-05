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«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Нью-Джерси». У Гусева «-3»

«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Нью-Джерси». У Гусева «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился 1 голевой передачей, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Его игровое время составило 9 минут и 37 секунд, а показатель полезности – «+1». Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на площадке 15 минут и 23 секунды с коэффициентом полезности «+1».

Россиянин Никита Гусев, играющий в составе «Дэвилз», не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-3». До этого матча он отличался в 5 играх кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Коулман – 26:36'   1:1 Рантанен – 31:23'   1:2 Коул – 35:34'   1:3 Рантанен – 40:08'   1:4 Белльмар – 53:49'   2:4 Боквист – 58:37'   2:5 Рантанен – 59:44' (en)

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей, набрав 39-е (11+28) очко в 28 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лехконен (Доми, Судзуки) – 08:42' (5x5)   1:1 Астон-Риз (Блюгерс) – 09:28' (5x5)   2:1 Лехконен – 23:27' (5x5)   2:2 Раст (Малкин, Джонсон) – 45:24' (5x5)   2:3 Танев (Блюгерс, Петтерссон) – 61:49' (3x3)
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