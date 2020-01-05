«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Нью-Джерси». У Гусева «-3»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился 1 голевой передачей, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Его игровое время составило 9 минут и 37 секунд, а показатель полезности – «+1». Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на площадке 15 минут и 23 секунды с коэффициентом полезности «+1».

Россиянин Никита Гусев, играющий в составе «Дэвилз», не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-3». До этого матча он отличался в 5 играх кряду.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей, набрав 39-е (11+28) очко в 28 играх.