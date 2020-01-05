«Колорадо» забросил 5 шайб в ворота «Нью-Джерси». У Гусева «-3»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился 1 голевой передачей, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Его игровое время составило 9 минут и 37 секунд, а показатель полезности – «+1». Защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на площадке 15 минут и 23 секунды с коэффициентом полезности «+1».
Россиянин Никита Гусев, играющий в составе «Дэвилз», не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-3». До этого матча он отличался в 5 играх кряду.
В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей, набрав 39-е (11+28) очко в 28 играх.
- 5 января 2020
-
06:08
-
05:53
-
05:03
-
03:16
-
03:00
-
02:48
-
02:38
-
01:52
-
01:40
-
01:32
-
01:15
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:44
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
23:08
-
22:57
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:13
-
22:13
-
21:46
-
21:46
-
21:36
-
21:30