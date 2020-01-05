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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 4 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 4 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

4 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в них приняли участие 17 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не совершил результативных действий, проведя на льду 20 минут 8 секунд. Показатель его полезности составил «-1». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич забросил 50-ю шайбу в НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл полный матч и отразил 25 бросков из 27.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь Сергей Бобровский отразил только четыре броска из семи и был заменён в начале второго периода. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»4 из 757,12:3
Георгиев«Рейнджерс»25 из 2792,61:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10510-15,57
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+10002170%15,57
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1050148%21,23
Кучеров (н)«Тампа»0+1+22200-18,50
Анисимов (н)«Оттава»0+10000033%12,03
Наместников (н)«Оттава»0+0-10150-14,04
Каменев (н)«Колорадо»0+1+10110-09,37
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-10210-20,06
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+000301-20,06
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-30111-21,20
Сергачёв (з)«Тампа»0+100253-24,35
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10021-15,23
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-30100-16,59
Любушкин (з)«Аризона»0+100111-14,20
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-30102-24,42
Ковальчук: речь не идёт о деньгах или чём-то таком. Пойду на лёд и покажу всё там
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