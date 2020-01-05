Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 4 января 2020 года

4 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в них приняли участие 17 российских хоккеистов.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не совершил результативных действий, проведя на льду 20 минут 8 секунд. Показатель его полезности составил «-1». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич забросил 50-ю шайбу в НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл полный матч и отразил 25 бросков из 27.
Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь Сергей Бобровский отразил только четыре броска из семи и был заменён в начале второго периода. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|4 из 7
|57,1
|2:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|25 из 27
|92,6
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|5
|1
|0
|-
|15,57
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|0
|2
|1
|70%
|15,57
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|5
|0
|1
|48%
|21,23
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+2
|2
|2
|0
|0
|-
|18,50
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|0
|33%
|12,03
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|5
|0
|-
|14,04
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|09,37
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|20,06
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|0
|3
|0
|1
|-
|20,06
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-3
|0
|1
|1
|1
|-
|21,20
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|2
|5
|3
|-
|24,35
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|1
|-
|15,23
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-3
|0
|1
|0
|0
|-
|16,59
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|14,20
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-3
|0
|1
|0
|2
|-
|24,42
- 5 января 2020
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11:15
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11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:39
-
08:08
-
08:06
-
08:02
-
07:05
-
07:00
-
06:47
-
06:08
-
05:53
-
05:03
-
03:16
-
03:00
-
02:48
-
02:38
-
01:52
-
01:40
-
01:32
-
01:15
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:44
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2020
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23:56
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23:56