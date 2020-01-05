Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 4 января 2020 года

4 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в них приняли участие 17 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не совершил результативных действий, проведя на льду 20 минут 8 секунд. Показатель его полезности составил «-1». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич забросил 50-ю шайбу в НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл полный матч и отразил 25 бросков из 27.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь Сергей Бобровский отразил только четыре броска из семи и был заменён в начале второго периода. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 4 из 7 57,1 2:3 Георгиев «Рейнджерс» 25 из 27 92,6 1:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 5 1 0 - 15,57 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 0 0 0 2 1 70% 15,57 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 +1 0 5 0 1 48% 21,23 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 +2 2 2 0 0 - 18,50 Анисимов (н) «Оттава» 0+1 0 0 0 0 0 33% 12,03 Наместников (н) «Оттава» 0+0 -1 0 1 5 0 - 14,04 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 1 1 0 - 09,37 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 2 1 0 - 20,06 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 0 0 3 0 1 - 20,06 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -3 0 1 1 1 - 21,20 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 0 2 5 3 - 24,35 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 0 0 2 1 - 15,23 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -3 0 1 0 0 - 16,59 Любушкин (з) «Аризона» 0+1 0 0 1 1 1 - 14,20 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -3 0 1 0 2 - 24,42