Ковальчук: речь не идёт о деньгах или чём-то таком. Пойду на лёд и покажу всё там

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук объяснил, почему заключил двусторонний контракт с канадским клубом.

«Очень рад возможности оказаться в «Монреале». Было тяжело после расставания с «Лос-Анджелесом», потому что хоккей — моя любимая работа. Было сложно, но близкие были рядом, они и друзья поддержали меня. Рад, что оказался в «Канадиенс», это клуб «Большой шестёрки», с огромной базой болельщиков. Каждый раз, играя здесь раньше, было очень интересно и здорово. Это один из лучших стадионов, и мне не терпится выйти на лёд.

Мог ли я наслаждаться временем на пляже? Я люблю хоккей. Речь идёт не о деньгах или чём-то таком. Хочу играть, хочу принимать участие в матчах. Мои дети спросили, есть ли в Монреале снег. Я ответил, что есть, и они заявили: «Мы хотим с тобой». Что сказать тем, кто считает, что в 36 лет я не смогу успевать за молодыми? Постараюсь от них не отставать, но лучше ничего не говорить. Выйду на лёд и покажу всё там — вот что я собираюсь сделать», — заявил Ковальчук.