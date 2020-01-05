Добсон: болел за сборную Канады на протяжении всего турнира. А против финнов уж особенно
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон прокомментировал победу молодёжной сборной Канады в полуфинале чемпионата мира 2020 года с Финляндией (5:0).
«Я болел за парней на протяжении всего турнира. Но особенно против финнов после того, как что случилось в прошлом году, и после всех испытанных чувств. Я знал, как парни настроятся на полуфинал, чтобы сделать свою работу. Надеюсь, теперь они выйдут и выиграют золотые медали», — цитирует Добсона TSN.
19-летний Добсон был одним из лидеров молодёжной сборной Канады на домашнем чемпионате мира 2019 года. В четвертьфинале мирового первенства канадская команда проиграла сборной Финляндии (1:2 ОТ) и осталась без медалей на домашнем турнире. На нынешний чемпионата мира Добсона не отпустил его клуб.
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