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Добсон: болел за сборную Канады на протяжении всего турнира. А против финнов уж особенно

Добсон: болел за сборную Канады на протяжении всего турнира. А против финнов уж особенно
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон прокомментировал победу молодёжной сборной Канады в полуфинале чемпионата мира 2020 года с Финляндией (5:0).

«Я болел за парней на протяжении всего турнира. Но особенно против финнов после того, как что случилось в прошлом году, и после всех испытанных чувств. Я знал, как парни настроятся на полуфинал, чтобы сделать свою работу. Надеюсь, теперь они выйдут и выиграют золотые медали», — цитирует Добсона TSN.

19-летний Добсон был одним из лидеров молодёжной сборной Канады на домашнем чемпионате мира 2019 года. В четвертьфинале мирового первенства канадская команда проиграла сборной Финляндии (1:2 ОТ) и осталась без медалей на домашнем турнире. На нынешний чемпионата мира Добсона не отпустил его клуб.

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