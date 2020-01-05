Кожевников: рецепт победы над Канадой — владеть шайбой и не поддаваться на провокации

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался, как должна играть российская молодёжка в финале молодёжного чемпионата мира с командой Канады.
«В матче такого уровня самое главное — ответственность. На площадке должна быть команда, а не отдельные личности. Стать чемпионом мира, пусть и на молодёжном уровне, мечтает любой мальчишка. И у нынешней сборной отличный шанс войти в историю. Очень важно игрокам понять ответственность встречи и ни в коем случае не думать, что будет всё так же легко, как и в матче группового турнира с канадцами.
Тот матч нужно забыть. Сегодня важно больше владеть шайбой, играть грамотно, самоотверженно, не удаляться и не поддаваться на провокации. Канадцы ведь умеют провоцировать. Нападающим нужно лезть на ворота, вести активную борьбу на пятачке, играть до конца в каждом игровом эпизоде — вот рецепт победы", — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 5 января 2020
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