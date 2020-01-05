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Фазель: согласен, в этом году посев на МЧМ был несправедливым

Фазель: согласен, в этом году посев на МЧМ был несправедливым
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал состав групп на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

«Швейцария «ответственна» за компоновку групп, она закончила на четвёртом месте. Согласен, в этом году посев был немного несправедливым, но этот год уникальный. В следующем году Россия, Канада, Швеция и Финляндия будут в разных группах. Возможно, сделаем мировой рейтинг, возьмём последние 10 лет», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на прошлогоднем молодёжном чемпионате мира сборная Швейцарии неожиданно выбила команду Канады и заняла четвёртое место.

Распределение команд на групповом этапе МЧМ многим показалось неоднозначным. Так, в группе А соревновались команды Швеции, Швейцарии, Финляндии, Словакии и Казахстана, а группу B составили сборные Канады, США, России, Чехии и Германии.

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