Фазель: согласен, в этом году посев на МЧМ был несправедливым

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал состав групп на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
«Швейцария «ответственна» за компоновку групп, она закончила на четвёртом месте. Согласен, в этом году посев был немного несправедливым, но этот год уникальный. В следующем году Россия, Канада, Швеция и Финляндия будут в разных группах. Возможно, сделаем мировой рейтинг, возьмём последние 10 лет», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, на прошлогоднем молодёжном чемпионате мира сборная Швейцарии неожиданно выбила команду Канады и заняла четвёртое место.
Распределение команд на групповом этапе МЧМ многим показалось неоднозначным. Так, в группе А соревновались команды Швеции, Швейцарии, Финляндии, Словакии и Казахстана, а группу B составили сборные Канады, США, России, Чехии и Германии.
- 5 января 2020
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