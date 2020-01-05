Во Владимирской области стартовал турнир памяти Рагулина

Сегодня, 5 января, в городе Судогда Владимирской области стартовал традиционный турнир Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти заслуженного мастера спорта по хоккею, трёхкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона Европы Александра Павловича Рагулина.

В этом турнире принимают участие восемь команд (юноши 2007-2008 г.р.): «Сапсан» (г. Кумертау, Республика Башкортостан), «Ягуар» (п. Ува, Удмуртская Республика), «Судогодец» (г. Судогда, Владимирская область), «Вичуга» (г. Вичуга, Ивановская область), «Союз» (г. Киров, Кировская область), «Импульс» (г. Черноголовка, Московская область), «Айсберг» (п. Колывань, Новосибирская область), «Газовик» (г. Кимры, Тверская область).

Прямые видеотрансляции всех матчей турнира доступны на официальном сайте Клуба «Золотая шайба».