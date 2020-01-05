Заварухин — о матче с «Металлургом»: тяжело выиграть, не забивая в большинстве

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Металлурга»,
«Поздравляю «Металлург» с победой. Сегодня игра в неравных составах решила результат матча. У нас были шансы «5 на 4», здорово «Металлург» оборонялся, плюс Вася Кошечкин сыграл здорово. Наверное, для такой игры один гол – мало. Тяжело выиграть, не забивая в большинстве. Ну и неудачно сыграли «4 на 5», потому что «Металлург» все три гола забил нам в большинстве», — цитирует Заварухина пресс-служба магнитогорского клуба.
В таблице регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» располагается на девятой строчке — в 45 матчах команда Ильи Воробьёва набрала 52 очка. «Сибирь» провела в КХЛ 43 матча, в которых набрала 47 очков — у неё 15-е место в таблице.
- 5 января 2020
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