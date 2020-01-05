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Дубль Петерссона помог «Динамо» одержать победу в матче со «Спартаком»

Дубль Петерссона помог «Динамо» одержать победу в матче со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал московское «Динамо».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Встреча закончилась победой «Динамо» со счётом 3:0. Две шайбы в составе бело-голубых забросил Андре Петерссон. Он открыл счёт уже на 8-й минуте, а вторую шайбу форвард забросил на 9-й секунде второго периода. Точку в матче «Динамо» поставило на последних минутах, когда соперник заменил вратаря на полевого игрока. Третью шайбу забросил Дмитрий Яшкин.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Для «Спартака» это поражение стало уже третьим подряд. «Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Петерссон (Яшкин, Чайковски) – 08:28' (5x4)   0:2 Петерссон (Яшкин, Шипачёв) – 20:09' (5x5)   0:3 Яшкин (Шипачёв) – 59:54' (en)
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