Видео: эмоции игроков сборной Швеции после победы в матче за бронзу МЧМ-2020
Молодёжная сборная Швеции победила команду Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира 2020 года. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Томаса Монтена.
Посмотреть видео, запечатлевшее эмоции игроков сборной Швеции, можно в «твиттере» ИИХФ.
Голами в составе победителей отметились: Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг. В составе финской команды отличились Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.
На групповом этапе сборная Швеции обыграла финнов со счётом 3:2 ОТ, затем победила швейцарцев (5:2), казахов (6:2) и словаков (6:2). В четвертьфинале Швеция переиграла сборную Чехии с разгромным счётом 5:0, а в полуфинале уступила россиянам со счётом 4:5 ОТ. В финальном матче встретятся сборные России и Канады.
Сборная Швеции обыграла Финляндию и завоевала бронзовые медали МЧМ-2020
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