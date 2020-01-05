Крикунов: взаимодействие у Пулккинена во втором звене пока не очень

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:0).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

«Игра была тяжёлой, довольного много моментов получилось, больше в нашу сторону. У нас очень хорошо сыграл вратарь. Старались останавливать соперника, перехватывать передачи, контратаковать. Во втором периоде случился быстрый гол. И сохранили результат до конца. Пустые ворота – это уже так.

Пока не очень взаимодействие у Пулккинена во втором звене. Но это первая игра с этими ребятами. Пока не знаю, сыграет ли Бочаров два матча за дня», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.