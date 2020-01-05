Рылов: «Спартак» просто не реализовал свои моменты в матче с «Динамо» М

Защитник «Спартака» Яков Рылов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:3).

«Мы просто не реализовали свои моменты, которых было предостаточно сегодня. Могли забить не одну шайбу. Если бы сегодня реализовали хотя бы половину моментов, то был бы совсем другой счёт. Ничего страшного, что у нас две шайбы за три матча. Бывает такое. Главное – не опускать руки. Нужно сделать выводы из этой игры и идти дальше. Нужно очки набирать, а для этого необходимо забивать.

Гол «Динамо» на девятой секунде периода не надломил «Спартак». Да, это было не очень хорошо, но мы продолжали играть в свою игру. Но большинство сегодня было ужасное. На СКА не нужно никого настраивать. Это Питер. Будем играть от ножа», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.