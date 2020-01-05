Яшкин: командного просмотра финала МЧМ в «Динамо» не будет. Я посмотрю дома

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:0) признался, что планирует посмотреть финал молодёжного чемпионата мира. В финале сборная России сыграет со сборной Канады.

«Надо как-то поправлять дисциплину, слишком много удалений. Сложно это объяснить, будем работать, потому что не первая уже такая игра. Все готовились к «Спартаку» и хотели выиграть принципиальный матч. Полный стадион сегодня был. Думаю, что все довольны. Не обращаем внимания на турнирную таблицу. Надо просто выигрывать. Все стремимся ещё выше.

На Евротуре тоже играют два дня подряд, поэтому ребята привыкли к этому. Но всё равно такой график – это всегда тяжело. Нужно после первого матча сразу отдохнуть и восстановиться. Тут от каждого индивидуально зависит, кто как с этим справится.

Конечно, посмотрю финал МЧМ. Командного просмотра не будет. Думаю, что все по домам и там спокойно посмотрим», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.