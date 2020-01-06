Форвард сборной Швеции Фагемо стал лучшим бомбардиром МЧМ-2020

Сборная России не сумела победить сборную Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии. Финальный матч завершился победой канадцев со счётом 4:3.
Статистика игроков на МЧМ-2019
Лучшим бомбардиром МЧМ-2020 стал нападающий молодёжной сборной Швеции Самуэль Фагемо. Проспект «Лос-Анджелес Кингз» набрал 13 (8+5) очков в 7 матчах турнира. Он же стал лучшим снайпером турнира. Вторым в списке бомбардиров стал капитан сборной Канады Барретт Хэйтон, в активе которого 12 (6+6) очков.
Лучшим ассистентом стал нападающий сборной США Тревор Зеграс. Представитель «Анахайм Дакс» отметился девятью голевыми передачами в пяти матчах. Самыми полезным игроком турнира стал защитник сборной Швейцарии Давид Эбишер, которые заработал «+7» за 5 игр.
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